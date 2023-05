Das Mixed Duett der Synchronschwimmer des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs (KSK) geht nach goldigem Auftritt bei der süddeutschen Meisterschaft, bei der deutschen Jugendmeisterschaft an den Start. Es läuft!

Die KSK-Synchronschwimmer melden sich eindrucksvoll zurück auf der Wasserbühne. Erst hatte die im Jahr 2019 von Nina Weber, damals noch unter ihrem Mädchennamen Nina Fix, angestoßene KSK-Abteilung „Synchronschwimmen“ unter Corona zu leiden. In den Bädern waren alle Stöpsel gezogen. Als es wieder anlief, kam 2022 ein neuer Rückschlag. Das Team musste einige Abgänge aus der Mannschaft verzeichnen.

Nina Weber, ehemals selbst erfolgreiche Synchronschwimmerin, ließ sich nicht entmutigen, formte und trainierte weiter die Artistic-Schwimmer, so die offizielle Bezeichnung für im Wasser scheinbar tanzende Athleten, die dabei noch völlig synchron mit Partner oder einem ganzen Team agieren.

Feilen an der Technik

„Es haben sich vier Schwimmerinnen und ein Schwimmer aus der Wettkampfmannschaft angeschlossen und die machen das echt super“, freut sich die Trainerin über den Zulauf aus dem Hause KSK. Das hat Vorteile, denn Schwimmen können alle fünf – und das perfekt, Weber feilt nun an der Technik fürs Aristic-Swimming. Mit Erfolg. Mittlerweile hat sich ein Mixed Duett, zwei Duetts in unterschiedlichen Altersklassen und ein Team auf den Weg gemacht, nimmt an Wettbewerben teil.

Generalprobe für die recht frisch Formierten, war die baden-württembergische Meisterschaft. Dort gingen die KSK-Teams noch außer Konkurrenz ins Wasser. In Stuttgart, bei der süddeutschen Meisterschaft wurde es für das Mixed-Duett in der Altersklasse der Junioren und das Duett in der Altersklasse A, ernst.

Darleen Coressel und Lukas Vollrath, die Co-Trainerin der Synchronschwimmerinnen und der Wettkampfschwimmer, gingen als Mixed-Duett ins Wasser, und stiegen nach ganz starkem Auftritt als süddeutsche Meister wieder aus dem Bad.

Mixed-Duo fehlerfrei in der freien Kür

„Sensationell, damit haben wir gar nicht gerechnet“, schwärmt Trainerin Nina Weber über die sehr synchrone Vorstellung. „Sie haben sich vor allem in der freien Kür fehlerfrei gezeigt. In der Ausführung gab es ein paar Abzüge“, sieht Weber nun eine intensive Arbeit bis zur anstehenden deutschen Jugendmeisterschaft in vier Wochen vor sich.

Bei Synchronschwimmwettkämpfen gibt es zwei Wettkampfabschnitte. Den Technikwettkampf und den Kürwettkampf. Die technische Kür kostete Emmelie Stief und Linnea Krummenauer, das zweite KSK-Duett am Start bei den süddeutschen Meisterschaften, den Podestplatz. Die Nervosität sorgte für Fehler, sie kamen auf Platz vier. „Die beiden sind erst seit Januar dabei, die Kür haben wir erst im März fertiggestellt“, ist die Trainerin mit der Leistung absolut zufrieden. Hinzu komme, für die beiden Wettkampfschwimmerinnen sei Wassersport bislang mit Geschwindigkeit verbunden, nun liege der Fokus auf den Schwimmenden.

Am 1. und 2. Juli richtet der KSK den süddeutschen Altersklassenpokal für Synchronschwimmer in Kaiserslautern aus. Dann gehen auch die kleinen KSK-Nixen in die Wettkämpfe.