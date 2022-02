Am 12. Februar startet im Schulzentrum Süd die Verbandsliga in den Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS). Im vergangenen Jahr war die DMS pandemiebedingt komplett ausgefallen. Als Ausrichter bei dem vom Südwestdeutschen Schwimmverband (SWSV) veranstalteten Wettkampf agieren die Aquakids.

Neben den Mannschaften des SC Grünstadt, Mainz SV, der SG Rheinhessen Mainz gehen der Kaiserslauterer Schwimmsportklub KSK Kaiserslautern und die Aquakids sowohl mit einer Männer- als auch mit einer Frauenmannschaft an den Start. Für die insgesamt vier Frauen- und vier Männermannschaften heißt es am Wettkampftag zwei Durchgänge des olympischen Schwimmprogramms zu absolvieren. Auf der 25-Meter-Bahn im Schulzentrum Süd wird es somit in mehreren Schwimmstilen in unterschiedliche Distanzen zur Sache gehen.

„Wir haben 17 Wettkämpfe am Vormittag und genau so viele nochmals am Nachmittag“, erläutert Gerd Backhaus, Chef der Aquakids, was da los sein wird. Dabei darf laut Backhaus jeder Mannschaftsschwimmer maximal auf fünf Strecken starten. Somit braucht jede Mannschaft mindestens sieben Schwimmerinnen und Schwimmer. Mit Sicherheit ein Handicap für kleinere Schwimmvereine. Die Aquakids sehen sich mit neun gemeldeten und in der Verbandsliga startberechtigten Mädels und zehn Jungs bislang gut ganz aufgestellt.

Das Fernduell

Am gleichen Wochenende findet der Wettbewerb auf Verbandsligaebene zudem noch in Wörth mit den Schwimmvereinen aus der Süd- und Vorderpfalz statt. Auch der Schwimmverband Rheinland (SVR) schickt seine Mannschaften in seinem Verbandsgebiet ins Wasser.

Die beste Mannschaft aus dem Fernduell der Verbandsligen SWSV und SVR steigt anschließend in die Landesliga Rheinland-Pfalz auf.