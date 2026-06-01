Mit einer Höhe von 30 Metern und 26 Gondeln ist das Riesenrad auf der Kaiserslauterer Kerwe kaum zu übersehen.

Es zieht Besucher aller Altersgruppen an: von staunenden Kindern bis hin zu Paaren, die die Aussicht über die Stadt genießen. Es ist vermutlich das Wahrzeichen der Kerwe und zeigt sich bei dieser seit 30 Jahren. So lange betreibt die Familie Maviche den „Colossus“ bereits. Wie viele andere Fahrgeschäfte ist auch das Riesenrad in Familienhand. „Es geht mittlerweile in die fünfte Generation“, berichtet Sascha Maviche. Doch wirtschaftliche Entwicklungen blieben nicht unbemerkt. Steigende Spritpreise und eine sinkende Kaufkraft wirkten sich zunehmend auf das Geschäft aus. Eine Ausnahme scheinen jedoch die vielen in und um Kaiserslautern stationierten Amerikaner zu bilden. Sie besuchen die Fahrgeschäfte zahlreich und machen für Maviche die Kerwe in Kaiserslautern zu etwas ganz Besonderem.