Das Gymnasium am Rittersberg verwandelte sich in der vergangenen Woche in ein Gruselschloss. Bei der Aufführung des Musicals „Mitternacht auf Schauerstein“ wurde es – passend zum 31. Oktober – schaurig. 30 Schülerinnen und Schüler des „Chorlorado“ führten das Kindermusical von Julia Kolat zweimal in der vollen Turnhalle auf. Die sechs Hauptdarsteller des Chores überzeugten laut der Schule in ihren Solopartien gesanglich und auch szenisch. Sie entführten die Zuschauer in die Welt der Burg „Schauerstein“. Dort lebt das junge Schlossgespenst Baltasar. Es hat Angst vor der Dunkelheit und vermeidet es deswegen mit den anderen Burgbewohnern zu spuken. Diese helfen ihm letztlich dabei, seine Angst zu überwinden, damit er endlich mitspuken kann. Unter der Leitung von Sonja Göbel (Chor und Regie) und Katharina Lui (Choreographie und Regie) zeigten die Chorsänger nach monatelanger Probenzeit ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Musical, das die Zuschauer in der Turnhalle des Rittersberg-Gymnasiums begeisterte. „Unterstützung gab es von der sechsköpfigen Liveband mit Schülern aus den Klassen zehn bis zwölf sowie der Arbeitsgemeinschaft (AG) Veranstaltungstechnik, die für einen guten Sound und stimmungsvolles Licht sorgte“, erzählt Matthias Kurz. Er leitet sowohl die Band als auch die Schul-AG.