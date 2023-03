Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viele Künstler braucht es wohl, damit man in einen großen Saal eine ordentliche und vor allem von anspruchsvollen Darbietungen getragene Stimmung bekommt? Nun, abgesehen von guten Alleinunterhaltern und prominenten Solisten genügen da mitunter schon zwei. Zumindest, wenn man Qualitäten wie die Sängerin Sabrina Roth und der Gitarrist Udo Werle hat. Am Mittwochabend präsentierte das dynamische Duo der gehobenen Unterhaltungsmusik in der gut gefüllten Stadthalle Landstuhl ihr einst für den April vorgesehenes Programm „Blue Note Stories“ nun mit ganz besonders viel Verve und Emotion.

Bestimmend für die kleine Band (sofern man sie denn so nennen möchte) ist auch ihr gleich zu Anfang des Konzerts genanntes Credo, all das zu spielen, was die