1. FC Kaiserslautern gegen den FC Bayern München. Ein Duell, bei dem sich FCK-Fans gerne an glorreiche, lang zurückliegende Tage erinnern. Was im Profibereich wohl auch in naher Zukunft nicht allzu schnell passieren wird, ist in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest Realität. Dort stehen sich beide Teams am Samstag (11 Uhr, Platz vier am Fritz-Walter Stadion) gegenüber.

Während die Mannschaft von Lautern-Trainer Alexander Bugera um den Klassenerhalt kämpft, liegen die „kleinen“ Bayern derzeit im oberen Tabellenmittelfeld. Im Gesamtklassement