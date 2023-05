Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei rockige Quartette in etwas unterschiedlicher stilistischer Ausrichtung, dreimal Deftiges in guter Qualität, dreimal ordentlich was auf die Ohren: Am Samstagabend fegte im Cotton Club der Kammgarn ein mächtiger Sound-Sturm aus eben gleich drei Richtungen von der Bühne aus ins (leider nicht allzu große) Publikum.

Wenn schon, denn schon. Eine eruptive Band ist gut, drei sind besser. An diesem Abend vibrierten mal wieder buchstäblich die Wände, und die zwar kleine, aber begeisterungsfähige Zuhörerschaft