Bei den pfälzischen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften am Samstag in Edenkoben gelang es Robert Wagner vom 1. FC Kaiserslautern erneut, seine beiden Sprinttitel zu verteidigen.

Über die 100 Meter der Altersgruppe M60 siegte er zum dritten Mal in Folge, dieses Mal in 13,90 Sekunden. Das Gleiche gelang ihm über die 200 Meter, hier holte er Gold in 29,64 Sekunden. Robert Wagner, in seiner Juniorenzeit 400-Meter-Spezialist, hat sich nun für die nächste Saison vorgenommen, auch über seine frühere Paradestrecke noch einmal anzugreifen.