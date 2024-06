Thomas Müller ist nicht der Bundestrainer, übernahm nach dem DFB-Sieg gegen Schottland aber dessen Rolle. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht.

Thomas Müller ist nicht der Bundestrainer, aber gefühlt hat der 34-Jährige im Kader der deutschen Fußballer bei der Europameisterschaft eine Rolle, die irgendwo zwischen Einwechselspieler, Stimmungsmacher und Halb-Trainer angesiedelt ist. Beim und nach dem 5:1-Spektakelsieg der deutschen Mannschaft gegen Schottland zum Auftakt der Heim-EM füllte Müller alle diese Rollen aus, in einem Punkt agierte er klarer in der Rolle eines Trainers als es Julian Nagelsmann tat. Der Bundestrainer hatte im Nachgang an das Schottland-Spiel erklärt, ihm liege die Rolle des Mahners nicht. Diesen Job übernahm, vermutlich unabgesprochen, der Mittelfeldspieler des FC Bayern München.

Plötzlich ernst

Es ist bekannt, dass Müller nach Fußballspielen gerne und oft launig über das spricht, was zuvor auf dem Rasen geschah und welche Auswirkungen das nun haben dürfte. Freitag, um kurz vor Mitternacht, war das im Bauch der Münchner Arena nicht anders – und weil es sich für den gebürtigen Bayern quasi um ein doppeltes Heimspiel handelte, trat er gut gelaunt und lächelnd vor die Medienvertreter von nah und fern.

Doch der Müller Thomas wurde plötzlich ernst, als er nach den positiven Gefühlen gefragt wurde, die das 5:1 auslösen können, und inwiefern diese Gefühle helfen können im weiteren Turnierverlauf.