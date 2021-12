Viele Menschen kennen das: Sie wachen am Morgen auf und fühlen sich wie gerädert. Die Ursache können Ein- oder Durchschlafstörungen sein, aber auch Schnarchen oder sogar Atempausen. Was bei manchen Betroffenen zu Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit oder Kopfschmerzen führt, kann bei anderen gravierendere Folgen haben: Es drohen hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Stefan Kniele, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Schlafmedizin, steht am Dienstag, 21. Dezember, von 14 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3737288 für Fragen rund um Schlafstörungen, deren Diagnose im Schlaflabor sowie Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.