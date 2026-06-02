Ein 39-Jähriger hat am Montagabend in einem Discounter in der Fruchthallstraße randaliert. Unter anderem hatte er Mitarbeiter des Ladens beschimpft, berichtet die Polizei. Da der sich Mann aggressiv gegenüber den hinzugerufenen Einsatzkräften verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts auf unerlaubten Betäubungsmittelbesitz erhielt der 39-Jährige zudem einen Platzverweis. Dennoch hielt er sich wenig später wieder in dem Bereich auf, den er verlassen sollte. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest. Die Nacht verbrachte er in einer Zelle.