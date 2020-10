Am Montag hat ein junger Mann Beamte der Bundespolizei rund um den Bahnhof auf Trab gehalten. Weil er mehrmals negativ auffiel, auch aggressiv wurde, landete er schlussendlich in einer psychiatrischen Einrichtung.

Gegen 10 Uhr, so schildert es die Polizei, brachten Beamte der Bundespolizei den jungen Mann zur Dienstelle, da dieser vorher ohne Fahrschein von Mannheim nach Kaiserslautern fuhr. Bereits bei der Kontrolle im Bahnhof zeigte er sich aggressiv. In der Sicherheitsschleuse der Bundespolizeiinspektion spuckte der Mann um sich und beschädigte durch Tritte den elektrischen Schließmechanismus der Tür. Nachdem die Anzeigen aufgenommen waren, wurde der Mann freigelassen.

Der Mann greift im Bahnhof eine Beamtin an

Kurz darauf fiel der Mann erneut negativ im Bahnhof auf, wo er in einer Bäckerei aggressiv auftrat. Er nahm eine Bierflasche aus dem Regal und lies diese vor den Beamten auf den Boden fallen. Als eine Beamtin auf ihn zuging, griff er diese an und flüchtete. Die Beamten konnten den Mann vor dem Bahnhof stellen. Nach Rücksprache mit Richterin und Ordnungsamt wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, teilte die Polizei mit. rhp/bld.