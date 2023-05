Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den FC Speyer empfängt der SV Steinwenden am Samstag, 14.30 Uhr, den ASV Fußgönheim. Der SVS hat wieder fast den kompletten Kader an Bord und geht zuversichtlich in die Partie.

Das Team hat sich mit fünf Toren im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Speyer den Frust von der Seele geschossen und sich dadurch drei wichtige Punkte gesichert. Dabei war die Leistung,