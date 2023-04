Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die in der letzten Saison vom vorzeitigen Abbruch in den Fußball-Amateurligen wohl am meisten betroffene Mannschaft in der Region war zweifellos das Team der FCK-Portugiesen. Als Zweitplatzierter in der B-Klasse Süd wegen des schlechteren Quotienten auf Rang drei abgerutscht, musste der Klub noch vor dem Halbfinale im Kreispokal alle Finalträume begraben. In der langen und bewegten Geschichte des portugiesischen Fußballs in Kaiserslautern bleibt dieses Ärgernis jedoch wohl kaum mehr als eine traurige Randnotiz.

Rückblende: Am 10. September 1964 trafen nach fast dreitägiger Bahnfahrt die ersten 15 portugiesischen Gastarbeiter in Kaiserslautern ein. Die expandierende Textilbranche in Kaiserslautern