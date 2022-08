Rund vier Stunden lang hat die Polizei am Dienstag in der Zollamtstraße den Verkehr überwacht. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 25 Fahrzeuge und 27 Personen genauer unter die Lupe genommen, bilanziert das Polizeipräsidium Westpfalz. Dabei ergaben sich mehrere Anzeigen, Verwarnungen und Mängelberichte: Neun Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie gegen die Gurtpflicht verstießen und während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Sechs Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt – ihnen blühen laut Polizei deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“. Ein Fahrer erhält eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung, gegen einen weiteren wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt. Darüber hinaus wurden an einem Auto abgefahrene Reifen bemerkt – der Fahrer erhält deswegen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Bei einem anderen Fahrer war in den Papieren vermerkt, dass er beim Führen eines Kraftfahrzeuges eine Brille tragen muss – da er aber keine aufhatte und somit gegen Auflagen verstieß, muss auch er mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.