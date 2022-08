Wegen eines Randalierers wurde die Polizei am frühen Samstagmorgen in die Herzog-von-Weimar-Straße gerufen. Der Mann hatte sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Verwandten verschafft und das Mobiliar beschädigt. Die Polizisten erteilten dem 23-Jährigen einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Weil er wenige Minuten später aber zur Wohnung zurückkehrte, wollten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen. Der Mann habe jedoch Widerstand geleistet. Nach mehrmaliger Androhung, wie die Polizei mitteilt, setzten die Beamten schließlich ein Distanzelektroimpulsgerät, umgangssprachlich Taser, ein. Der betrunkene 23-Jährige – ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,62 Promille – konnte anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei.