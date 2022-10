Das Land übernimmt 70 Prozent der Liquiditätsschulden des Landkreises Kaiserslautern – 114,4 von 177,2 Millionen Euro. Auch etliche Orts- und die Verbandsgemeinden (VG) im Kreis profitieren vom neuen Entschuldungsprogramm aus Mainz kräftig. Wer sich freuen darf und wer leer ausgeht.

Vor sieben Jahren ist das Bekleidungshaus C&A ins „K in Lautern“ umgezogen. Seitdem steht die Immobilie in der Eisenbahnstraße leer. Vor zwei Jahren hat die PRE das Gebäude erworben. Jetzt startet der Umbau. Entstehen soll etwas, was es so bislang in Kaiserslautern noch nicht gibt.

Bereits im Juli hat der Kaiserslauterer Stadtrat beschlossen, dass es in diesem Advent aufgrund der Energiekrise keine Weihnachtsbeleuchtung geben soll. Die Einzelhändler waren bei dieser Entscheidung außen vor. Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des lokalen Einzelhandelsverbands, ist damit nicht glücklich. Zumal er mit einem Kompromiss zufrieden gewesen wäre.

Täglich ist in den Nachrichten von der Gaspreisbremse zu hören. Die Bundesregierung will damit angesichts der explodierenden Energiekosten Industrie sowie Klein- und Mittelständler ein Stück weit entlasten. Kommt diese Hilfe tatsächlich auch dort an, wo sie gebraucht wird?

Von einer ganz besonderen Beziehung zu seinem Jeep Wrangler ist Tobias Nothof überzeugt. Der Lauterer lobt sein Fahrzeug in höchsten Tönen. Vor allem die Zuverlässigkeit des Allradlers seit 27 Jahren hätte dafür gesorgt, dass beide zu einer Fahrgemeinschaft im besten Sinne zusammengeschweißt worden seien.