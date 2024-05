Viele Lokalmatadore waren bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften im Einsatz. Fürs Finale reichte es in der Herren-Sonderklasse und im Topturnier der Damen nicht. Wobei Halbfinalist Sebastian Ondas vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern richtig Pech hatte.

Der an drei gesetzte Oberligaspieler hatte sich bei den traditionell an Pfingsten auf der Anlage des TC Rot-Weiß Kaiserslautern ausgetragenen Meisterschaften im Achtelfinale gegen Jonathan Roth (TC Rot-Weiss Pirmasens) glatt mit 6:0 und 6:4 durchgesetzt. Durch ein 7:6, 6:2 gegen Johannes Kuhn von TC Trippstadt war Ondas der Einzug ins Halbfinale gelungen. Dort musste er aber passen und seinem Gegner Marc Kleber (TC Illtal Illingen) kampflos den Einzug ins Finale gegen Max Amling (BASF TC Ludwigshafen) überlassen. „Ich leide seit vier Wochen an Röteln. Bei Erwachsenen treten Symptome des Virus häufig an den Gelenken auf. So auch bei mir, speziell an den Fingern. Ich wollte das Turnier zuerst gar nicht spielen. Am Samstag war es besser. Heute ging dann leider nichts mehr“, erklärte Ondas sein gesundheitsbedingtes Aus.

Ebenfalls ins Halbfinale kam Dawid Wisniewski vom TC Weilerbach, der sich erst nach großem Kampf denkbar knapp mit 4:6, 7:5, 7:10 dem alten und neuen Pfalzmeister Max Amling beugen musste. Es war eine starke Vorstellung des Weilerbacher Linkshänders. Wisniewski hatte vorher im Achtelfinale Levy Müller (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) mit 6:0 und 6:1 ausgeschaltet. Im Viertelfinale war der verletzungsgehandicapte (Sprunggelenk) Max Milic (TC Rot-Weiß) Wisniewski mit 6:4 und 6:3 unterlegen.

Für den an sieben gesetzten Leon Sarishvili (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) war im Achtelfinale gegen Rouven Arnold (TV Bexbach) mit 1:6, 2:6 Endstation.

Röstel gegen die Pfalzmeisterin

Bei den Damen kam Liv Maja Röstel vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern am weitesten. Erst im Halbfinale war gegen die neue Pfalzmeisterin Aiva Schmitz (TuS Neunkirchen) Endstation (2:6, 1:6). „Es war knapper, als es das Ergebnis vermuten lässt. Sie hat die wichtigen Punkte gemacht. Sie ist schon besser als ich. Es war verdient. Da bin ich realistisch. Aiva ist auch an eins gesetzt. Mein Ziel war das Halbfinale. Das habe ich erreicht. Mehr war heute nicht drin“, sagte die Mannschaftsführerin der 1ersten Damenmannschaft des TC Rot-Weiß Kaiserslautern.

Im Viertelfinale hatte sich Röstel knapp mit 3:6, 6:2, 12:10 gegen Katrin Kronemayer vom FC 1932 TA Queidersbach durchgesetzt. Magdalena Smaga (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) war im Achtelfinale an Aiva Schmitz gescheitert. Ihre Mannschaftskameradin Emilia del Savio ebenfalls im Achtelfinale an deren Schwester Stella. Luisa Brunett (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) verlor im Achtelfinale gegen Finalistin Alicia Mall (TC Weiss-Rot Speyer).

Das Viertelfinale nach einem 6:0, 2:6, 10:8 über Anabelle Wagner (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) erreichte die an sechs gesetzte Christina Bednarczyk (Park TC Siegelbach). Dort unterlag sie der neuen Pfalzmeisterin Aiva Schmitz trotz guter Leistung mit 1:6 und 4:6.

Daniel Pfingsten sichert sich Herren30-Titel

In der Herren 30-Konkurrenz konnte sich Daniel Pfingsten (TC Weilerbach) mit einem 6:2, 7:5-Sieg gegen Thorsten Maier (TC Mutterstadt) den Titel sichern. Bei den Damen 30 wurde Sanja Mavcan (Park TC Siegelbach) nach Gruppenspielen Zweite. Melanie Wagner (TC Caesarpark Kaiserslautern) wurde Dritte. Pfalzmeister bei den Herren (LK 7 bis 15) darf sich Henrik Lang (Rot-Weiß Kaiserslautern) nach einem 6:2, 6:3 gegen Emil Heppes (TC Grünstadt) nennen. Robin Schumann (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) erreichte in der LK 14 bis 25 das Finale, musste sich dort aber Tim Vetter (TC Ludwigshafen-Oppau) mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Auf dem Weg ins Finale hatte Schumann den topgesetzten Sandplatzspezialisten Luca Ganter (TC Erlenbach) klar mit 6:2, 6:2 bezwungen. Die Damenkonkurrenz LK 14 bis 25 konnte Paula Milic (TC Weilerbach) im vereinsinternen Duell gegen Jule Pfingsten mit 6:4,7:5 für sich entscheiden.