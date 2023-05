Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „Spatz aus Paris“ eroberte am Samstagabend das Publikum im Cotton Club der Kammgarn im Flug. Die 43. Nuit de la Chanson war wieder ein Riesenerfolg, was gerade auch am Gast des Abends lag.

Die funkelnde Songwriterin, Sängerin und Komponistin Justine Jérémie revitalisierte, mit dem Akkordeon in den Händen, das Chanson zu einem Powerpack voller Poesie, die bei ihrem feinsinnigen