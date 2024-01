Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Konzertabende Weltraumraketen wären, dann wäre am Freitag im Cotton Club der Kammgarn eine Art dreistufige Saturn-V-Mondrakete abgehoben. Der Treibstoff für die dortige „No Music in K-Town“-Ausgabe war äußerlich knallharter, aber in sich kunstvoll entwickelter Heavy Metal in unterschiedlichen Ausprägungen.

Die erste Stufe des langen Abends im rappelvollen Cotton Club zündeten die – unter anderem – dem Post-Hardcore nahestehenden Mannen von All of Mine aus dem Saarland.