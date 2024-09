Am 1. Oktober tritt Timo Uhrig sein neues Amt an. Er wird Dekanatskantor an der Marienkirche in Kaiserslautern und damit Nachfolger von Maximilian Rajczyk. Im Gespräch mit Reiner Henn gibt Uhrig einen Einblick in seine Pläne für Kaiserslautern.

Herr Uhrig, wie sind Sie zur Musik gekommen, durch das Elternhaus oder die Schule?

Das Interesse an klassischer Musik und besonders an der Kirchenmusik und dem Instrument Orgel war von