Müll auf und neben der Treppe sowie Schüler, die auf dem Schulweg keine Mindestabstände einhalten, beschäftigen RHEINPFALZ-Leser Horst Rochlitzer. Die Stadt reagiert.

„Ich jogge da fast jeden Morgen hoch“, sagt Rochlitzer und meint die neue Waldtreppe zum Schulzentrum Süd. Die gut 100 Stufen nehme der Rentner auf seiner Frühsportrunde gerne mit. Doch seit der Schulbetrieb wieder läuft, sammele sich entlang der Treppe viel Müll an. Brötchenverpackungen, Papier und im oberen Bereich – vorm Schulgelände – vor allem Zigarettenstummel. „Die zwei Dosen dort, die als Papierkorbersatz dienen, laufen seit Wochen über“, berichtet Rochlitzer, „es ist ein Saustall.“ Tatsächlich bestätigt sich seine Schilderung beim Besuch vor Ort. Zu Abfällen und vollen „Mülldosen“ kommen neben der Treppe noch große Steine, die ungesichert im Hang liegen. Der Regen vor einigen Wochen hat außerdem kleine Gräben neben dem Aufgang freigespült.

Rochlitzer, dessen Joggingrunde etwa in die Zeit des täglichen Schulbeginns fällt, fehlen an der doch teilweise schmalen Treppe „Hinweise auf Corona. Eine Einbahnregelung morgens beispielsweise oder Hinweisschilder zur Maskenpflicht“. Gerade direkt vorm Zaun der IGS Bertha-von-Suttner würden sich heranwachsende Raucher tummeln. Rochlitzer: „In den Schulen wird so ein großes Theater wegen Coronaschutz gemacht – und davor interessiert es keinen.“

Die Waldtreppe, die von der Kantstraße ins Schulzentrum Süd führt, ist gerade ein paar Monate alt. Sie ist erst kurz vor den Ferien fertig geworden und hat, das berichtete die Stadtverwaltung im Mai, rund 250.000 Euro gekostet. Am unteren Ende sollen noch Bushaltestellen eingerichtet werden. Ob dort allerdings noch weitere Mülleimer aufgestellt werden, ließ eine Sprecherin der Stadt offen. Für das Leeren der Mülleimer und das Kehren der Treppe seien die Hausmeister zuständig.

Für die Streifen links und rechts der Treppe kündigt die Stadtsprecherin an, dass dort noch Rasen gesät wird, „was bereits beauftragt wurde“. Die großen Steine neben der Treppe, auf die Schüler aufspringen und die Böschung „heruntersurfen“ könnten, sollen gesichert werden: „Sollte das nicht gelingen, werden sie entfernt.“

In Sachen Coronaschutz-Hinweise habe die Stadtverwaltung kaum Möglichkeiten: „Die Waldtreppe gehört nicht zum Schulgelände, sondern ist Teil des öffentlichen Raumes.“ Somit könnten Stadt und Schule hier nicht regulierend eingreifen. Doch die Sprecherin verspricht: „Nichtsdestotrotz nehmen wir den Leserhinweis gerne auf und prüfen, ob wir nicht ein Schild mit den vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygieneregeln zur Coronabekämpfung anbringen können.“