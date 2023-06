Das Café Krummel hat in Kaiserslautern eine lange Tradition. Neben dem Haupthaus in der Gasstraße betreibt Bäcker- und Konditormeister Martin Krummel seit 2018 die Filiale in der Mühlstraße, das ehemalige Café Fegert. Am Samstag, 24. Juni, 14 Uhr, lädt Krummel zu einer kleinen Premiere ins Café in der Mühlstraße ein.

„Ein Buch, ein Gast im Krummel“ ist die neue literarische Veranstaltungsreihe überschrieben, zu der sich bereits mehrere Interessenten gemeldet haben. Nein, nicht der Konditor wird sich der Literatur annehmen. Harald Michel, ein zwischenzeitlich pensionierter Polizist und Literaturliebhaber, wird aus einem Buch von Robert Schneider, dem österreichischen Erfolgsautor von „Schlafes Bruder“ lesen. „Buch ohne Bedeutung“, ein Band mit Kurzgeschichten, wird er mitbringen. Mit von der Partie wird die Juristin und Bücherfreundin Astrid Ging sein. Sie wird ein kulturelles oder ein kultische Etwas zur Lesung beisteuern. Michel wird nicht nur aus dem „Buch ohne Bedeutung“ lesen. Vielmehr beabsichtigt er über die 101 kleinen Geschichten, Fabeln und Märchen, die dem Buch möglicherweise doch eine Bedeutung geben, mit Besuchern ins Gespräch kommen.

Erster Gast ist Harald Michel

Ins Gespräch kam Krummel auch mit Harald Michel, einem seiner Kunden. Man plaudert, tauscht sich aus und schon war die Idee einer kleinen literarischen Veranstaltungsreihe geboren. „Caféhäuser waren seit jeher ein Ort der Kommunikation und auch der Literatur“, erinnert Krummel an traditionsreiche Kaffeehäuser in Wien, Paris und Berlin. In Kaffeehäusern wurde nicht nur Kaffee getrunken und Tortenstücke verzehrt.

Als eine Institution besonderer Art luden sie ein, sich bei einem Kaffee die Zeit zu vertreiben, Zeitungen und Bücher zu lesen. Cafés seien beliebt für kleine Auszeiten und Besprechungen, spricht Krummel aus Erfahrung. Er verspricht bei freiem Eintritt interessante und kurzweilige 90 Minuten. Die literarische Veranstaltungsreihe „Ein Buch, ein Gast im Krummel“ soll mit neuer Literatur und einem Gast am Samstag, 23. September, fortgesetzt werden.