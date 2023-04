Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Herkunftsland ist Bulgarien, sein Traumberuf war und ist die bildende Kunst. Seit dem Wochenende stellt Danil Yordanow in den Räumlichkeiten des Lauterer Vereins „Kunst-Raum Westpfalz“ seine Arbeiten aus. Sie sind eine Entdeckung.

Yordanow hat in Veliko Turnovo studiert, eine fünfjährige Professorenassistenz an der Universität Varna schloss sich an. 2010 wanderte er nach Deutschland aus. Seitdem lebt er als Künstler