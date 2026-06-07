Zukunftsregion Westpfalz schaltet personalisierbaren Reiseführer frei.

Die Westpfalz – terra incognita, ein unbekanntes Land? Dem will der Verein Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) schon lange ein Ende machen und hat deshalb eine Westpfalz-Homepage und ein Westpfalz-Wiki aufgelegt. Jetzt lädt die ZRW nach und schaltet ein Travel ePaper frei: einen kostenlosen digitalen Reiseführer, der so ziemlich jedem Anspruch von Gästen und Einheimischen gerecht werden soll.

Für ZRW-Geschäftsführer Hans-Günther Clev liegen die Vorteile des neuen touristischen Produkts auf der Hand. Den Nutzern soll etwas geboten werden, das sie auch tatsächlich verwenden, weil sie es auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Denn das Travel ePaper bietet zwar eine Rundum-Information, kann aber auch auf all das zurechtgeschnitten werden, was den Nutzer besonders interessiert. Das funktioniert über einzelne Suchkriterien, die aus dem Travel ePaper ein MyTravel ePaper werden lassen.

Verlinkung selbstverständlich

„Es gibt viele Destinationen, die online kostenlose Reiseführer anbieten“, beschriebt Clev, wie die ZRW auf diese Idee gekommen ist. Insofern habe man das Rad nicht neu erfinden müssen. Dadurch könnten Inhalte ohne große Mühe aktuell gehalten und mit weiterführenden Informationen verlinkt werden. Über QR-Codes könnten zudem andere Medien, Beispiel Video, eingebunden werden.

Der Einstieg in das Travel ePaper. Foto: ZRW/Oho

Das Gesamtpaket Travel ePaper verfügt über verschiedene Kategorien, wie Freizeit, Familien, Senioren, Unterkünfte, Sport, Hobbyhistoriker und mehr. Wer es als PDF-Datei herunterlädt, kann es im wahrsten Sinn des Wortes durchblättern. Aus diesem Baukasten kann dann mittels eines Tools der personifizierte Reiseführer entstehen, „weil das“, so Clevs Erfahrung, „eher genutzt wird“. All das gibt es zweisprachig, auf Deutsch und auf Englisch – einmal für all jene, die die Region nicht so gut kennen, das aber ändern wollen, einmal für die US-Militärgemeinde, denen ein anderes Ausflugsziel als München schmackhaft gemacht werden soll.

Dynamische Komponente

Neben statischen Daten, die sich kaum verändern, Beispiel der Ausflug zum Teufelstisch, die Wanderung durchs Pfälzer Bergland oder ein Besuch beim Golfclub am Donnersberg, wurde in den digitalen Westpfalz-Reiseführer ein Veranstaltungskalender eingebaut, der durch Künstliche Intelligenz unterstützt wird. „Ein dynamisches Element“, sagt der Geschäftsführer, das sofort einen Überblick liefern soll, was gerade dort los ist, wo man hin will, und das auch Benachrichtigungen ermögliche.

Kurz vor Beginn der Sommerferien Ende Juni in Rheinland-Pfalz hat die Zukunftsregion ihr neues Angebot nun frei geschaltet. Clev ist gespannt darauf, wie es angenommen wird. Ihm sei wichtig gewesen, alle bekannten Angebote aufzunehmen und zu präsentieren, eine Mitgliedschaft im Verein sei keine Voraussetzung gewesen. Die Botschaft dahinter ist klar: dafür zu werben, dass die Westpfalz immer ein Erlebnis ist.