Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona beherrscht die Welt, derweil zeigt ein kleines Dorf am Fuße des Himalaya, was wirklich wichtig ist. Hautnah erlebenMichael Moritz aus Steinwenden und seine Freundin Anna Baranowski dort den Stillstand. Ihre Erlebnisse haben sie in einemDokumentarfilm festgehalten, der am 11. August in die Kinos kommt. Eine Kinotour führt die beiden auch in die Westpfalz.

Die Welt bereisen mit nichts im Gepäck: Für den 33-jährigen Michael Moritz aus Steinwenden ist das Realität geworden – eine schöne Realität. Ohne Flugzeug hat er es bis