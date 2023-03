Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Hochachtung denkt man auch in der Westpfalz, besonders in Kaiserslautern, an den großartigen Musiker und wunderbaren Menschen Ack van Rooyen, der am vergangenen Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben ist.

„Ack war ein ganz sensibler, warmherziger Mensch“, sagt Kammgarn-Chef Richard Müller mit Betroffenheit in der Stimme, „und genauso hat er auch gespielt.“ Kaum ein anderer hat den