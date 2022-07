Einem 18-Jährigen ist am Donnerstag am Kaiserslauterer Hauptbahnhof das Temperament durchgegangen. Der junge Mann aus Guinea war als Fahrgast im ICE von Frankfurt nach Paris unterwegs – allerdings ohne gültigen Fahrschein. Die Deutsche Bahn AG verständigte die Bundespolizei, die den 18-Jährigen am Morgen um 7.15 Uhr auf dem Bahnsteig kontrollierte, seine Personalien anhand einer Abschiebe-Aussetzung feststellte und ihn wegen des Erschleichens von Leistungen belehrte, wie die Bundespolizei berichtete. Eigentlich hätte der junge Mann im Anschluss seine Reise fortsetzen können, allerdings brachte ihn die Kontrolle offenbar so in Rage, dass er vor den Augen der Beamten die Abschiebe-Aussetzung zerriss. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und Sachbeschädigung eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde informiert.