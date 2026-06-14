Vogelschlag an Glasflächen gehört zu den häufigsten menschengemachten Todesursachen für Vögel in Deutschland. Spiegelungen von Bäumen, Himmel oder Grünflächen täuschen den Tieren freie Flugwege vor, erläutert der Naturschutzbund ( Nabu) Kaiserslautern und Umgebung. Kollisionen mit Fensterflächen führten oft zu inneren Verletzungen oder tödlichen Gehirnerschütterungen. Besonders gefährlich seien große Fensterfronten, Glasfassaden, Wintergärten und verglaste Unterstände.

Über das neue Online-Portal des Nabu können Beobachtungen, gefundene verletzte oder tote Vögel schnell und einfach dokumentiert werden: kaiserslautern.vogelschlagmelder.de.

Ein Bild auf der Scheibe hilft – die Form ist egal

Ziel ist es, Gefahrenstellen in Stadt und Landkreis sichtbar zu machen und langfristig wirksame Maßnahmen zum Vogelschutz zu entwickeln. „Wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, können wir jeden Tag effektiv Leben retten“, erklärt Benjamin Oelkers, stellvertretender Vorsitzender des Nabu Kaiserslautern und Umgebung.

Weiter wird erläutert: Glas- und Fensterscheiben für Vögel sicherer zu machen, sei ohne hohe Kosten für jedermann möglich. Egal ob Fliegengitter, Außenvorhänge, Motivaufkleber, Dekorationen oder Fensterfarbe – die auf den Scheiben angebrachten Formen seien nicht entscheidend. Die Markierungen müssten allerdings so dicht sein, dass Vögel sie erkennen.

Kontakt

Nabu Kaiserslautern und Umgebung, Ellen und Benjamin Oelkers, Telefon 0176 27559699, E-Mail: Ellen.oelkers@gmx.de.