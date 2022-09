Zum mittlerweile 13. Mal findet am Donnerstag, 15. September, der B2Run in Kaiserslautern statt. 4300 Läufer aus 230 Unternehmen nehmen ab 18 Uhr die fünf Kilometer lange Strecke in Angriff.

Auch in diesem Jahr starten die Laufteams wieder in drei Startwellen (18, 18.15, 18.30 Uhr). Im Anschluss erwartet die Teilnehmer eine „After Run Party“ auf dem Stiftsplatz. „Damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, haben wir für die Teilnehmer ein Unterhaltungsprogramm im Ziel zusammengestellt. So erwartet die Läufer ein Biergarten, ein breites Speisen- und Getränkeangebot sowie ein DJ“, erklärt Johanna Menke, Standortleiterin des B2Run Kaiserslautern. Für die Anreise empfehlen die Veranstalter den Öffentlichen Personennahverkehr, um lange Anreisezeiten und die Parkplatzsuche zu vermeiden.

Zu den größten beteiligten Teams zählen in diesem Jahr laut den Veranstaltern BorgWarner Turbo Systems (134), das Fraunhofer Institut (123), die Lebenshilfe Westpfalz (119) und das Westpfalz Klinikum (100). Der Veranstalter bietet noch „Last-Minute-Startplätze“ an, die unter www.b2run.de bis 14. September, 16 Uhr, online buchbar sind, oder am Veranstaltungstag ab 16 Uhr am Infopoint auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern erworben werden können.

Wegen des Laufs wird es zwischen 16 und etwa 21 Uhr zu Straßensperrungen und dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen: Vollsperrung Ecke Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße ab 16 Uhr; Vollsperrung Ecke Bismarckstraße, Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17 Uhr; Vollsperrung Schneiderstraße, Übergang Eisenbahnstraße ab 17 Uhr und Vollsperrung der gesamten Laufstrecke ab 17.40 Uhr. Nach dem Durchlauf werde die Strecke schnellstmöglich wieder freigegeben.