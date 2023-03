Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einem überzeugenden 1:0 Auswärtssieg in Fußgönheim kann der SV Steinwenden in seinem letzten Heimspiel am Mittwoch, 19.15 Uhr, gegen den FC Bienwald Kandel bereits mit einem Unentschieden den Klassenerhalt sichern. Das Team von Daniel Meisenheimer will unbedingt diesen ersten Matchball nutzen, um am letzten Spieltag entspannt nach Gau-Odernheim reisen zu können.

„Man hat diese Woche im Training schon gemerkt, dass wir mehr an uns glauben. Wir waren heute deutlich präsenter auf dem Feld als in den letzten Spielen“, freute sich SVS-Trainer