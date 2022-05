Marcus Klein ist bei den Neuwahlen des CDU-Kreisverbandes Kaiserslautern-Land als Vorsitzender am Samstag im Amt bestätigt worden. Der Landtagsabgeordnete aus Steinwenden, seit 2009 an der Spitze des Kreisverbandes, wurde von den 86 anwesenden Mitgliedern bei einer Gegenstimme geheim wiedergewählt. Stellvertreter sind Sabrina Blackburn aus Bruchmühlbach, Jochen Kassel aus Weilerbach und Dr. Norbert Herhammer aus Otterberg. Jan Schneider aus Bann wurde einstimmig als Schatzmeister wiedergewählt. Als Mitgliederbeauftragte gehört dem Kreisvorstand weiter Rebecca Leis-Eschbach aus Trippstadt an, Schriftführer ist Nicolas Ventulett aus Rodenbach. Neu als Pressesprecher gewählt ist Alexander Roth aus Enkenbach-Alsenborn. Beisitzer sind Hans-Peter Böhn (Bruchmühlbach-Miesau), Markus Borst (Bann), Christopher Bretscher (Landstuhl), Matthias Carra (Otterberg), Isabell Chatfield (Otterberg), Mattia de Fazio (Landstuhl), Birgitta Frey (Hochspeyer), Tanja Gebert (Kindsbach), Ralf Hechler (Ramstein-Miesenbach), Daniel Mees (Bann), Dr. Klaus Nahlenz (Schopp) und Silke Wallé (Landstuhl).

Klein: „Rücken gerade machen“

In seiner Rede warb Klein dafür, nach der verlorenen Bundestags- und Landtagswahl „den Rücken gerade zu machen“. Die Stärke des CDU-Kreisverbands sei seine große Geschlossenheit und die Verwurzelung in den Ortsgemeinden. So sei man in den letzten Jahren stärkste Kraft im Landkreis geblieben und habe einen Landtagswahlkreis gegen den Trend gewinnen können. „Wir legen heute den Grundstein für eine erfolgreiche Kommunalwahl und unsere Arbeit in den nächsten Jahren“, so Landrat Ralf Leßmeister (CDU), der über die großen Projekte im Landkreis, unter anderem den weiter laufenden Breitbandausbau, berichtete.