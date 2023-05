Ein 23 Jahre alter Mann hat am Montagmorgen in Kaiserslautern offenbar völlig die Kontrolle über sich selbst verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zunächst seine Mutter bedroht und in deren Wohnung randaliert. Als der Rettungsdienst anrückte, nahm der Mann die medizinischen Retter ins Visier. Einen Sanitäter verletzte er, indem er ihm einen Schlag auf die Brust versetzte.

Polizeibeamte wollten ihn daraufhin fesseln, aber auch das gestaltete sich nicht eben einfach. Der 23-Jährige sperrte sich nach Polizeiangaben vehement. Als die Beamten allerdings drohten, ein Elektro-Impulsgerät, einen sogenannten Taser, einzusetzen, gelang es, den Mann zu fixieren. Ob der psychischen Notsituation, in der sich der 23-Jährige offenbar befand, folgte für ihn umgehend ein Aufenthalt in einem Krankenhaus.