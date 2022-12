Der Advent ist die Zeit des Tannengrüns. Ein Tannenbaum steht in diesen Tagen auch in der Kundenhalle der Sparkasse Kaiserslautern Am Altenhof. Rote und gläserne Kugeln einschließlich einer roten Spitze zieren den Baum. Nicht das Geldinstitut hatte die Idee dazu. Das Besondere an dem Baum: Er ist exakt mit 66 Kugeln geschmückt und jede der Kugeln ist mit einem Wunschzettel versehen.

„Wir wollen Kindern und Jugendlichen, die im Kinderheim St. Nikolaus in Landstuhl ihr Zuhause haben, zum Weihnachtsfest eine Freude bereiten“, so Maria Spang, die Vorsitzende des Hilfevereins vom Lions Club Kaiserslautern Lutra. Zusammen mit Christine Buchheister-Wenk und Holger Schwambach hat sie die Aktion nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder aufleben lassen. „Vor drei Jahren haben wir den Spendenaufruf das erste Mal durchgeführt, und er war ein Erfolg.“ Um Wünsche der Kinder wahrwerden zu lassen, haben sie diese auf Zettel geschrieben. „Mit 30 Euro kann man einem Kind einen Herzenswunsch erfüllen“, ist Maria Spang zuversichtlich, dass alle Kugeln in Spenderhände wechseln. Mitarbeiter der Sparkasse seien gerne bereit, beim Abhängen der Kugeln zu helfen.

Eine Puppe, ein Auto, eine Spieluhr, ein Mangabuch, ein Puzzle oder ein Malkasten finden sich als Wünsche der Kinder auf den Zetteln. Spender haben die Wahl: Sie können die Geschenke selbst kaufen und bei der Sparkasse abgeben oder einen Geldbetrag über 30 Euro auf das auf dem Wunschzettel angegebene Konto überweisen. „Bei einer Überweisung besorgen wir das Geschenk für die Kinder.“ Die Aktion endet am 12. Dezember, so dass die Überraschungen für die Kinder des Hauses St. Nikolaus rechtzeitig auf dem Gabentisch liegen werden. Die Aktion passe ausgezeichnet zum Motto des Lions-Jahres „Kinder“ und werde hoffentlich dazu beitragen, an die zu denken, die sonst weniger im Fokus stehen, macht sich Maria Spang zur Anwältin der Heimkinder, die sich aus unterschiedlichen Gründen in der jetzigen Situation befinden. Getreu nach dem Motto „we serve“ engagieren sich die Frauen und Männer des vor zwölf Jahren gegründeten Lions Club Kaiserslautern Lutra, dass es Mitbürgern auf der Schattenseite des Lebens etwas besser geht.