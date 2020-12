Übersichtlich ist es mit dem Corona-Lockdown in der Fußgängerzone von Kaiserslautern geworden. Nur wenige Läden dürfen noch aufhaben, wie Optiker, Apotheken, Versorger. In der Shopping-Mall sind sieben Geschäfte noch offen und vier Gastronomiebetriebe, die einen Außer-Haus-Verkauf betreiben. Das Modegeschäft Cecil richtet auf einem Aushang einen Appell an seine Kunden: „Bitte bleiben Sie uns treu - der lokale Handel braucht Ihre Unterstützung nach der Krise. Damit das Stadtbild nach der Krise nicht weiterhin so aussieht wie im Augenblick!“ Einige Geschäfte haben Abholstationen für bestellte Waren eingerichtet.