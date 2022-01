Wie wollen wir in unserer Sportart Spitze sein, wenn die Basis fehlt? Das sagte sich der Vorstand der Westpfalz-Leichtathletik und schreitet mutig Richtung 2022.

Recht erfolgreich waren früher immer die Hallenmeisterschaften in der Barbarossahalle in Kaiserslautern gewesen. Für die Kinder und Jugendlichen startet deshalb die Leichtathletik im Bezirk am 5. März mit diesem Hallen-Event in die Saison 2022. Zweigeteilt werden die Freiluftmeisterschaften im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern durchgeführt. Die Springer und die Werfer starten Ende April und später folgen die Sprints und Läufe an gleicher Stätte auf der Rundbahn. Hierfür ist das Wochenende vom 21. und 22. Mai reserviert. Eine Woche vor den Sommerferien, am 16. Juli, werden die Titel im Mehrkampf vergeben. Dazu trafen sich die Leichtathleten früher immer in Thaleischweiler. Doch die Anlage ist inzwischen stark renovierungsbedürftig und Wettkämpfe sind dort zurzeit nicht möglich. Ergänzt werden soll die Veranstaltung mit einem Wettkampf der Kinder-Leichtathletik. Doch derzeit fehlt noch der Ausrichter.

Der erste Vorsitzende Hermann Hartmann (TuS Otterbach) sieht seine Leichtathletik im Großen und Ganzen in der Basis gut aufgestellt für 2022 und plant auch auf Vereinsebene weitere Veranstaltungen, beispielsweise einen Laufsport-Termin der LG Otterbach-Otterberg auf der Kunststoffbahn in Otterberg.