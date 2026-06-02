Die „Lautrer Sommerabende“ bringen an acht Konzertterminen dienstags gute Stimmung und Musik in die Lauterer Innenstadt. Welche Künstler dieses Jahr auftreten.

Die Konzertreihe geht dieses Jahr in die fünfte Runde. An acht Dienstagen präsentieren sich von 9. Juni bis 15. September verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf einer mobilen Bühne an unterschiedlichen Plätzen in der Kaiserslauterer Innenstadt, wie die Stadt Kaiserslautern ankündigt.

Die Konzerte werden vom Citymanagement Kaiserslautern organisiert und von „ K in Lautern“ unterstützt; sie finden jeweils von 17 bis 21 Uhr statt. Das vollständige Programm ist online unter www.750kl.de sowie in der Stadt-KL-App abrufbar.

Die Termine und Bands im Überblick

9. Juni, St.-Martins-Platz – Acoustic Colour: Fünf Musiker der südwestdeutschen Szene gründeten 2014 die Band Acoustic Colour. Sie verbinden Soul, Jazz und Pop und verleihen bekannten Songs einen eigenen Sound, heißt es in der Ankündigung.

23. Juni, K in Lautern/Fruchthallstraße – Die Dicken Kinder Acoustic: Bekannt aus der größeren Rock-Pop-Formation Die Dicken Kinder, schlagen Jessica Simon, Anna Minges und Dennis Jenne bei diesem Konzert laut Veranstalter leisere Töne an und präsentieren ausgewählte Songs in einem akustischen Gewand.

7. Juli, Stiftskirche – Nora Brandenburger: Nora Brandenburger steht laut Veranstalter für gefühlvollen, aber auch kräftigen Pop und Soul. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“. Bei den Lautrer Sommerabenden präsentiert sich Brandenburger gemeinsam mit ihrem Trio in einer reduzierten Besetzung.

21. Juli, Stiftsplatz – Pamela O’Neal and Myk Sno’: Die beiden Soul-Sänger aus Kalifornien und Indiana haben ihre musikalischen Wurzeln im Gospel. Laut Veranstalter standen sie bereits mit bekannten Künstlern wie James Brown, Mariah Carey, Udo Jürgens, den Weather Girls und den Temptations auf der Bühne.

4. August, Schillerplatz – DJ Tony/B: DJ Tony/B steht laut Ankündigung für volle Tanzflächen und ein feines Gespür für sein Publikum. Als musikalischer Allrounder bewege er sich durch verschiedenste Genres und in der Region Kaiserslautern sei er längst eine feste Größe.

18. August, Am Altenhof – Acoustic Fight: „Die Coverband für alle Menschen, die keine Coverbands mögen – und alle anderen“, heißt es in der Ankündigung. Die Band bewegt sich zwischen Pop, Rock und Reggae. Unter dem Motto „alles ist spielbar, alles kann schiefgehen, alles bleibt anders“ spielt die Band neue und alte Lieblingssongs.

1. September, Riesenbrunnen – Mark Selinger Duo: Mark Selinger und Lars Müller, zwei junge Musiker aus dem Herzen der Weinstraße, wollen laut Ankündigung Covermusik und eigene Songs in Symbiose bringen. Auf dem Programm stehen Evergreens, Hits der vergangenen Jahre und eigene Stücke.

15. September, Kaiserpfalz/Willy-Brandt-Platz – For Good: For Good ist eine Girlband mit fünf Sängerinnen und einem Pianisten, die laut Veranstalter „ihr harmonischer mehrstimmiger Gesang und ausgefeilte Arrangements“ auszeichnet. Sie spielen unter anderem Throwback-Songs aus dem Pop-, Rock- und Musicalbereich der 1990er- und 2000er-Jahre.