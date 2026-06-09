Ab 9. Juni finden an acht Terminen auf einer mobilen Bühne in der Kaiserslauterer Innenstadt wieder die „Lautrer Sommerabende“ statt.

Immer dienstags gibt es alle zwei Wochen von 17 bis 21 Uhr ein Musikprogramm auf wechselnden Plätzen in der Innenstadt. Die Band Acoustic Colour eröffnet die Konzertreihe auf dem St.-Martins-Platz. Die Band rund um Pop, Soul und Jazz besteht aus den fünf Mitgliedern Tina Skolik (Gesang), Martin Müller (Bass), Philipp Huchzermeier (Klavier), Matthias Kurz (Schlagzeug) und Uwe Bayerle (Saxophon).

Am 23. Juni setzen Die Dicken Kinder Acoustic die Reihe in der Fruchthallstraße am K in Lautern fort. Jessica Simon und Anna Minges (Gesang) sowie Dennis Jenne (Keyboard) sind bekannt aus der größeren Rock-Pop-Formation Die Dicken Kinder, wollen jedoch mit der Acoustic-Version eine neue Seite von sich zeigen.

Weiter geht es am 7. Juli mit Nora Brandenburger an der Stiftskirche. Bekannt durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“, tritt sie in Kaiserslautern mit Balladen und Soul auf.

Pamela O´Neal und Myk Snow, zwei Soul-Sänger aus Kalifornien und Indiana, sind am 21. Juli auf dem Stiftsplatz zu hören. Mit viel Soul begleiten sie die Lautrer Sommerabende.

Am 4. August zeigt sich DJ Tony/B mit seinen House Beats als musikalischer Allrounder auf dem Schillerplatz.

Die beliebte hiesige Band Acoustic Fight setzt die Sommerabende am 18. August am Altenhof mit viel Rock, Reggae und Pop fort. Zur Coverband gehören Pouya Nemati (Gesang und Gebläse), Thomas Burckhardt (Gitarre und Gesang) und Toni Düll (Schlagwerk und Geräusche).

Als vorletzter musikalischer gast tritt am 1. September das Mark Selinger Duo am Riesenbrunnen auf. Mark Selinger (Gitarre und Vocals) und Lars Müller (Cajon und Rhythm), bekannt aus der Band Testsieger, bringen Covermusik und eigene Lieder mit.

Den Abschluss der Sommerabende übernimmt am 15. September auf dem Willy-Brandt-Platz die Band For Good. Die fünf Sängerinnen Sarah Blätz, Janina Linnebacher, Charlotte Lisador, Ines Theobald und Lisana Werno sind aus Musicals im Pfalztheater bekannt. Gemeinsam mit dem Keyboarder und Komponisten Günter Werno präsentieren sie Pop- und Rockklassiker.