„Aktuell haben wir keine Informationen, dass es heute zu Ausfällen auf der Lautertalstrecke kommt.“ Das teilte Fritz Engbarth, der Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Nahverkehr (ZÖPNV), auf RHEINPFALZ-Anfrage am frühen Freitagnachmittag mit. Das sei jedoch noch keine Garantie dafür, dass sich das im Laufe des Tages nicht noch kurzfristig ändere, schränkte er ein. Wenn sich ein Mitarbeiter krankmelde, könnte es schnell wieder zu Ausfällen kommen. Dass zwei Züge, nämlich die Regionalbahn 66, die um 12.34 Uhr von Kaiserslautern nach Lauterecken hätte fahren sollen, und der Gegenzug, der um 13.33 Uhr in Lauterecken gestartet wäre, wegen „kurzfristigem Personalausfall“ nicht fahren konnten, teilte die Deutsche Bahn Regio AG Mitte auf Twitter mit. Die für den Abend angekündigten zusätzlichen Züge, die FCK-Zuschauer vom Kaiserslauterer Hauptbahnhof nach Kusel (21.16 Uhr) und Lauterecken (21.26 Uhr) bringen sollen, standen am Nachmittag noch nicht auf der Kippe. Allerdings galt laut Engbarth auch hier: „Ich kann nicht hellsehen.“