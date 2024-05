Bei den Cologne Open in Köln holte sich Emma Schwehm vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern in ziemlich beeindruckender Weise den Sieg im Kumite in der U8 (bis 25 kg).

Schon in der Vorrunde war Emma nie auf ihrem Weg ins Finale gefährdet, punktete mit 5:1 und mit 10:0. Im Finale traf sie auf eine starke Kölnerin. Die Lokalmatadorin hatte gegen Emma keine Chance. Sieg und Pokal gingen nach Kaiserslautern. Leon Buchholz bescherte sich und seinem Teikyo Verein bei den Jungs in der U8 (plus 25 kg) eine Bronzemedaille.

Sebastian Becker vom Budokan Karateverein Kaiserslautern meldete sich bei den Cologne Open nach einer Verletzungspause erfolgreich zurück.

In Köln siegte er in der Kata U16 und legte in der Leistungsklasse Platz drei nach.