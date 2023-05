Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im „Laufladen“ verkauft Fredy Kolb alles, was man zum Laufen, Wandern und Walken gebrauchen kann. Während andere Läden in der Corona-Krise um die Existenz bangen, hat Kolb in die Zukunft investiert und einen Umzug gewagt.

Der Geruch der Renovierung hängt noch in der Luft – es riecht nach neuen Möbeln und Holzspänen. Erst kurz vor der Eröffnung am 3. Dezember wurde alles fertiggestellt. „Wir