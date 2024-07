Das Citymanagement Kaiserslautern lädt für das kommende Wochenende, 12. und 13. Juli, zu den Schiller Events auf dem Schillerplatz ein. Die Organisatoren kündigen mehrere musikalische Höhepunkte an.

Tanzen und lateinamerikanische Musik genießen lautet das Motto am Freitag, 12. Juli. Das „Latino-Festival“ – im Vorjahr sehr gut besucht – beginnt um 18 Uhr mit der Borinkuba Salsa Band. Der puertoricanische Sänger und Perkussionist Luis Cortes, „DJ Sabor Latino“ aus Argentinien und „Marcelo Penna & Band“ sorgen für heiße Rhythmen in portugiesischer, spanischer und englischer Sprache, heißt es in der Ankündigung. Marcelo Penna, ein brasilianischer Musiker und Komponist, ist seit zwei Jahrzehnten in der saarländischen Musikszene aktiv. Der Eintritt ist frei.

Einen Tag später, am 13. Juli, eröffnet der „BigBand Sound“ ab 12 Uhr das musikalische Treiben auf dem Schillerplatz. Zwei der renommiertesten BigBands aus Kaiserslautern sorgen für Unterhaltung: die Easy-Swing-BigBand der Emmerich-Smola-Musikschule und die UniBigBand der RPTU Kaiserslautern.

Gastauftritte und Sitzplatzreservierung

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel wird abends um 19.30 Uhr die Schiller Events offiziell eröffnen. Danach folgt die Fortsetzung der „KL Proms – OpenAir“. Der Schillerplatz wird hierfür mit 450 Sitzplätzen ausgestattet. Das „Crossover Orchester Westpfalz“ tritt mit Band, Chor und Solo-Sängerinnen und -Sängern aus der Region auf. Unter der Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer werden Titel von Tina Turner, Robbie Williams, Coldplay und Zucchero präsentiert, ergänzt das Citymanagement.

Das „Crossover Orchester Westpfalz“ wird von verschiedenen musikalischen Gästen unterstützt. Darunter sind Ramona Dworak (Jam Planet, Girls on Fire), Jürgen Walzer – bekannt durch seine Rockoper Dispyria –, The-Voice-Kids-Teilnehmer Ben Clemenz und dessen Mutter Michaela Clemenz sowie Stephan Hugo. Marcelo Penna wird das Konzert musikalisch abrunden. Der eigene Chor des Orchesters übernimmt den Background-Gesang. Der Eintritt ist frei, jedoch können Sitzplätze für fünf Euro reserviert werden. Die Reservierungen erfolgen über die Stadt-KL-App, über die Online-Plattform reservix.de/adticket.de oder per E-Mail an info@crossover-orchester-westpfalz.de.

Info

Weitere Infos zu den „KL Proms 2024 – OpenAir“ sind im Netz unter www.crossover-orchester-westpfalz.de verfügbar. Das komplette Programm der Schiller Events kann in der Stadt-KL-App eingesehen werden.