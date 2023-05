Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den deutschen Freiwassermeisterschaften in Münster war der Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) mit drei Schwimmern am Start. Léon Wilke belegte nach den fünf Kilometern in 1:13:13,57 Stunden in seiner Altersklasse Platz elf.

Damit war der 19-Jährige der Schnellste der drei KSK-Schwimmer. Seine Klubkameraden Lukas Vollrath (21) und Dennis Wunder (17) schlugen nach 1:25:17,15 beziehungsweise 1:31:33,30 am Ziel an.