Am Donnerstag, 27. Januar, finden am Hauptbahnhof Kaiserslautern Lärmmessungen statt. Nach Angaben der Bundespolizei ist von 16 bis 18 Uhr eine Störpegelmessung angekündigt, die den Reiseverkehr nicht beeinträchtigt. Ab 22 Uhr soll dann für die Dauer von 20 Minuten eine Nachhallmessung stattfinden. Für die Schallerzeugung wird kontrolliert eine Schreckschusspistole abgefeuert. Für die Dauer der Messung werden die Bahnhofsvorhalle und der Personentunnel gesperrt. Mitarbeiter der DB Sicherheit werden am Abend vor Ort sein.