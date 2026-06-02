Der Juni in der Kammgarn fällt kurz aus, die Sommerpause ruft. Dafür darf man sich freuen auf Blues aus Britannien, Jazz aus K-Town und Metalcore aus der Eifel.

Das Herzstück des Monats ist die zwölfte Ausgabe des Festivals „Sound of the World“, das an drei aufeinanderfolgenden Abenden unterschiedliche musikalische Traditionen zusammenführt. Von Mittwoch, 11. Juni bis Freitag, 13. Juni, erleben die Kammgarn-Gäste im Cotton Club afrikanische Rhythmen, portugiesischen Fado und moderne Global-Music-Konzepte. Los geht es am Mittwoch um 20 Uhr mit der Formation Kolinga. Ursprünglich als Duo von Rébecca M’Boungou und Arnaud Estor gegründet, hat sich Kolinga zu einem Sextett entwickelt, das eine eingängige Synthese aus Pop, Soul, Jazz, Hip-Hop, Folk, Rock sowie kongolesischem Rumba, französischen Texten, Lingala und Englisch zelebriert.

Sängerin Dobet Gnahoré kommt von der Elfenbeinküste. Foto: Jean Goun

Am Donnerstag wäre eigentlich der politisch inspirierte Afrobeat-Experte Femi Kuti und seine Band The Positive Force um 20 Uhr im Cotton Club an der Reihe gewesen. Leider mussten Kuti und seine Musiker ihre komplette Tour absagen, darunter auch den Auftritt in der Kammgarn. Doch das Kulturzentrum konnte kurzfristig mit Dobet Gnahoré eine großartige Ersatzkünstlerin auf die Bühne holen. Die Sängerin, 1982 an der Elfenbeinküste geboren, siedelte 1999 wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat nach Marseille über. Ihr Vater, Boni, tritt zusammen mit ihr als Schlagzeuger auf. 2010 wurde Dobet Gnahoré ausgezeichnet mit dem „Grammy Award for Best Urban/Alternative Performance“. Was die begabte Vokalistin über die Jahre an Erfahrung und Können gewonnen hat, darf man an diesem Abend live erleben.

Fado-Star aus Portugal: Cristina Branco Foto: Augusto Brazio

Als Letztes im „Sound of the World“-Kader wird Cristina Branco, eine von der Kritik gefeierte portugiesische Fado-Künstlerin, mit ihrer gefühlvollen Stimme und tiefgründigen Musikalität am Freitag die Zuhörer in Bann ziehen. Über zwei Jahrzehnte währt die Karriere der 53-Jährigen schon, mit zahlreichen Alben im Portfolio und internationaler Anerkennung als eine der führenden Persönlichkeiten in der Welt des Fado. Warum, demonstriert die Ausnahmekünstlerin ab 20 Uhr im Cotton Club.

Damit wäre das „Sound of the World“-Festival in der Kammgarn ausgeklungen. Doch das Juni-Programm ist noch lange nicht zu Ende. Denn am Donnerstag, 18. Juni, 20 Uhr, wartet schon das ,„Jazz im Dreierpack“-Ensemble auf das Publikum im Cotton Club. Ein Abend, drei Bands und dreimal Jazz vom Feinsten! Organisiert wie immer vom JA!ZZevau Kaiserslautern in Kooperation mit der Kammgarn, werden sich an diesem Abend ab 20 Uhr die Formation Akkordarbeit, das Titus Weidenfels Trio und die Volker Klimmer Band die Ehre geben.

Weiter geht’s am Samstag, 20. Juni, 18.30 Uhr, mit einer Metalcore-Nacht, die es in sich hat! Hier werden nämlich gleich fünf Bands hintereinander das Instrumentarium im Cotton Club bearbeiten, sie kommen unter anderem aus Trier, Koblenz und der Südeifel. Mit dabei: Designed to Fail, Bury the Liar, Deluminate, I Scream for Icecream und Death Ribbon. Also Ohren spitzen und Gehörschutz rein!

Blues und Rock aus Großbritannien: The Zac Schulze Gang Foto: Joshua Atkins

Am Donnerstag, 25. Juni, entern die Briten das Lautrer Kulturzentrum. The Zac Schulze Gang wurde 2020 in Gillingham im Südosten Großbritanniens gegründet und hat sich den Ruf einer der fleißigsten Bands in Kent erworben. Die Truppe um Sänger Zac Schulze kanalisiert ihre Liebe zu Künstlern des 20. Jahrhunderts mit dem Ergebnis einer rasanten Blues- und Rockmusik. Unterstützt wird Zac von dem Bassisten und Sänger Ant Greenwell und seinem Bruder, dem Schlagzeuger und Sänger Ben Schulze. Die Kneipen- und Clubszene Großbritanniens und Irlands feiert das Trio schon seit geraumer Zeit. Die deutsche Pfalz soll nun auf den Zug aufspringen – dank einer energiegeladenen Show unter dem Tour-Motto „Straight to it“ und viel Know-how! Ab 20 Uhr live im Cotton Club.

Zum Finale im Juni-Programm gibt es am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr, noch eine weitere Folge der beliebten „Nuit de la Chanson“-Reihe mit Jeanne Rochette als Special Guest im Ensemble. Und danach heißt es: Ab in den Urlaub, liebe Kammgarn! Man sieht sich wieder im August – Open Air im hauseigenen Kulturgarten!