Die neue Veranstaltungsreihe der Kulturandachten ist eine Kooperation des Städtischen Kulturreferats mit Stifts- und Martinskirche. An Christi Himmelfahrt konzertierte die mit klassischer Gesangsausbildung an der Musikhochschule Köln ausgebildete Sopranistin Adelheid Fink erstmals in dieser Reihe, die sie damit weiter aufwertete.

Nach dem Studium hatte die Sopran-Solistin Engagements an den Theatern in Passau und Regensburg, bis sie schließlich ab 2002 über viele Jahre zum festen Stamm des Musiktheater–Ensembles am