Autofahrer müssen in der kommenden Woche in der Westpfalz mit Sonderkontrollen rechnen, kündigt die Polizei an. Dabei sollen Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten am Steuer sitzen.

Die Polizei hat einen erheblichen Anstieg von Unfällen mit berauschten Fahrern dokumentiert. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres habe es in der Westpfalz 149 Unfälle unter Alkohol- und 23 unter Drogeneinfluss gegeben. Im gleichen Zeitraum wurden 2021 nur 107 Unfälle erfasst, die auf Alkoholeinfluss zurückzuführen waren. Das sei eine Steigerung um 39,3 Prozent, so die Polizei. Dazu kommen mehr als 1500 Fahrer, die von der Polizei erwischt wurden, als sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer saßen. Auch das sei eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Nach einem Rückgang in den Corona-Jahren 2020 und 2021 bewegen sich die Zahlen damit wieder annähernd auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Auf Landesebene hat man sich deshalb auf eine Kontrollwoche verständigt, so die Polizei.