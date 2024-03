Für einen 35-Jährigen endete am Mittwoch eine Polizeikontrolle im Frankenthaler Gefängnis. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der stark betrunkene Mann am Bahnhof angetroffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 35-Jährigen ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Grund: Der Mann war im vergangenen Dezember wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und hatte in der Folge gegen Auflagen verstoßen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Bevor der Mann einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt wurde, verbrachte der 35-Jährige die Nacht bei der Bundespolizei in Gewahrsam. Nach seiner Vorführung wurde er nach Frankenthal in die JVA gebracht.