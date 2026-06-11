Bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt spielte sich Torben Wosik vom Zweitligisten TSG Kaiserslautern in einer engen Gruppe durch und erreichte die K.o.-Runde.

Zum Auftakt besiegte er den Hessen Michael Fuchs nach 0:2-Satzrückstand in fünf Sätzen. Auch im Anschluss gegen Pekka Pelz (Rheinhessen/Rheinland) lag der Linkshänder zuerst im Satzrückstand, drehte die Partie noch und gewann mit 11:7 im fünften Durchgang. Im Achtelfinale hatte er es dann mit Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken-TT) zu tun. Gegen Franziska, der mit dem FCS Champions-League-Sieger geworden war, hatte Wosik nur wenige Chancen, zeigte dem Publikum aber mit dem letzten Ballwechsel der Partie nochmal eine besondere Shownote, als er seitlich von der Tischtennisplatte die Bälle hohen Bogens zurückmanövrierte und Franziska bewusst den finalen Schlag nicht ansetzte. Am Ende stand eine deutliche 0:4-Niederlage zu Buche. Im Doppel kam Wosik an der Seite von TSG-Neuzugang Kirill Fadeev in die zweite Runde. Sie besiegten Marius Henninger (1. FC Saarbrücken-TT) und Marcel Neumaier ( Baden-Württemberg) in fünf Sätzen und scheiterten anschließend in fünf Sätzen an Nachwuchstalent Cedric Meissner ( Saarland) und Matthias Danzer ( Bayern).

Schwierige Aufgaben

Sarah Wang von der TSG Kaiserslautern, hatte ein schweres Unterfangen in ihrer Gruppe bei der U15. Nachdem sie zum Auftakt gegen Kristin Tuve (Niedersachsen) mit 2:0-Sätzen geführt hatte, musste sie sich in fünf Sätzen geschlagen geben. „Da hat sie super knapp verloren“, beurteilte der pfälzische Verbandstrainer Max Ip die Leistung von Wang. Gegen die bayrische Akteurin Anna Walter ging sie im Anschluss mit 0:3 Sätzen klar als Verliererin vom Tisch. Gegen Gruppensiegerin Svenja Hepp (Baden-Württemberg) kämpfte sie sich nach zwei deutlich verlorenen Sätzen zurück. Im Entscheidungssatz verlor sie mit 18:20. An der Seite von Esil Ahmed scheiterte sie im Doppel bereits an der Auftakthürde. Mit dem Pfälzer Borris Zheng kämpfte sich Wang dann in die zweite Runde des Mixed-Wettbewerbs.

Für Toma Ivanov (TSG Kaiserslautern) gab es bei den deutschen Meisterschaften der Jugend 19 nicht viel zu ernten. In einer Gruppe mit Onufrii Hoian (Sachsen-Anhalt), Mio Lukas Wagner (Schleswig-Holstein) und Samuel Kuhl (Bayern) wurde er Gruppenletzter. Hoian kam ins Einzel-Halbfinale, Mio Wagner wurde deutscher Meister. Beiden Akteuren nahm er einen Satz ab. Gegen Kuhl gab es zum Auftakt eine klare 0:3-Niederlage. Eine Runde weiter kam Ivanov mit Ole Kaspers (Rheinland/Rheinhessen) im Doppel, als sie gegen das hessische Duo Ben-Luca Köhler und Tom Wienke in drei Sätzen siegten, dann aber an Matej Haspel (Bayern) und Friedrich Kühl von Burgsdorff (Westfalen) in drei Sätzen scheiterten. Mit seiner pfälzischen Partnerin Vivienne Zimmermann (TTV Otterstadt) scheiterte Ivanov in drei Sätzen an der Auftakthürde. „Im ersten Jahr in der U19 ist das Leistungsniveau sehr hoch, daran müssen sie sich erst mal gewöhnen“, meinte Verbandstrainer Max Ip zur Leistung des Mixed-Duos, das noch viele weitere Jahre in dieser Altersklasse spielen kann.

Ryan Palm (TTC Bann) wurde in der Leistungsklasse C Dritter, verpasste knapp den Finaleinzug. Gleiches gelang ihm im Doppel an der Seite von David Ney (Saarland).