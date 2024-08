Die jungen Roten Teufel durften am vergangenen Samstag bei heißen Temperaturen ihre ersten drei Punkte zuhause gegen den FC Hennef 05 bejubeln. Bereits zur Pause war der 4:0-Endstand besiegelt. Lange Zeit zu feiern bleibt aber nicht: Am Mittwoch wartet schon die nächste Aufgabe in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

„Wir sind unserer Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht geworden. Das war ein gelungener Heimauftakt. Ich bin wirklich sehr zufrieden“, freut sich FCK-U19-Trainer Eimen Baffoun nach der Partie.